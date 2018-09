Fotos: Hija de Laura Bozzo se salva de morir en incendio - Emisoras Unidas

Laura Bozzo comentó que su hija, Alejandra Bozzo se salvó de morir en un hotel cuando este se incendiaba.

La famosa estrella de televisión declaró en las últimas horas los angustiantes momentos que vivió su hija cuando se encontraba en un hotel en Honduras. La “señorita Laura” narró que su hija se salvó de milagro del trágico suceso.

Alejandra Bozzo se encontraba en un hotel cerca de un complejo turístico en Honduras cuando de pronto empezó a incendiarse producto de una explosión.

“Fue terrible la verdad, fue terrible porque mi hija estaba adentro, o sea justamente estaba adentro cuando se produjo una explosión y entró en llamas”, contó la conductora peruana.

“Alejandra dice que en ese momento lo único que atinó fue a sacar porque estaba en un segundo piso, peinándose para hacerse fotos, vio llamas por todos lados y el humo ya no la dejaba respirar, entonces ella dice que no se acuerda bien de cómo logró salir. Empecé a dar gritos, porque yo sí soy histérica, reconozco y mis hijas para mí son mi vida, o sea cualquier cosa que pase con cualquiera de mis hijas, yo me vuelvo loca”, enfatizó la famosa.