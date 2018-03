Los restaurantes de Pollo de nuestra epoca - Emisoras Unidas

Pues ya era hora de hablar de este lugar tan famoso y no por su pollo frito. Los Pollos era famoso porque la mayoría de clientes asiduos llegaban a tomar cerveza, y de boquita!, como decía un anuncio de Gallo en los 80’s, pues una piernita de pollo no estaba nada mal para acompañar a esos litros de Cabro Extra.

Esto es lo mismo como que ahora dijeramos que alguién sólo va a Hooters por las alitas, si pues! con lo buenas que son (las alitas). Pues Los Pollos adquirió esa fama, y además las ubicaciones de sus restaurantes distaban mucho de ser un restaurante familiar (al menos dentro de la capital), lo que si me recuerdo es que Los Pollos estaba bien posicionado en los departamentos, y también le dieron un giro más familiar cuando hicieron el turicentro Los Pollos en Siquinalá, y sin duda alguna puso a Siquinalá en el mapa.

En el anuncio del Turicentro Los Pollos salía un buzo preguntando en donde estaba la piscina, era muy bueno porque daba risa y según cuenta la leyenda, habían contratado a unas modelos muy bonitas para el comercial, pero como es costumbre se contrata a la gente y no se sabe ni para que es, pues resulta que ya estando en el lugar cuando se dieron cuenta que era para Los Pollos dicen que no quisieron salir, así que el buzo era alguien del crew y sirvió para rellenar ese espacio en búsqueda de la piscina, conste que es leyenda no estoy asegurando nada, pero suena razonable por la reputación que tenían Los Pollos, actualmente sólo he visto el que está en el Trébol viniendo de la Roosevelt, y no sé si todavía hay más sucursales, supongo que sí, pero lo que sí, es que ya no suele tener tantas sucursales como antes, que por todos lados se miraban los rótulos amarillos de Los Pollos.

Lo mismo pasó con las famosas mixtas Frankfurt que llegó a tener muchas sucursales y de la noche a la mañana se quedó solamente con un local, que por cierto me dan ganas de iniciarme como reportero para investigar más de este lugar ya que forma una parte importantísima de la comida rápida chapina, y fué el estartazo a los no menos conocidos hot dogs del liceo o shucos para los cuates ya que fueron basados en los mismos ingredientes. Y de boquita como dice el comercial de Los Pollos y como hoy es martes 2X1 , se va este otro comercial del Festival de la Canción Rostipollo Chapín ¿¿¿¿¿¿?????, pues así fué mi reacción al verlo, ya que de eso si no me recordaba, y de que cuenta Rostipollo patrocinaba ese evento jajajaja, pues muy al estilo de American Idol y adelantadosé a su época (jajajaja) este evento supongo que nacía a la respuesta del auge que se dió en los 80’s a la canción infantil, ya que Vanessa Spatz, Los Chicos, Enrique y Ana, Timbiriche y otros más se habían convertido en unas grandes máquinas generadoras de merchandising y por consiguiente era algo muy lucrativo en esa época, pero para variar todo quedó en llamarada de tusa, que lástima.