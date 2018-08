Marilyn Manson se desmaya en el escenario durante un concierto en Houston - Emisoras Unidas

Marilyn Manson colapsó en el escenario durante su concierto en Houston el sábado por la noche.

Al principio del set, Manson le dijo a la audiencia que sufría de “intoxicación por calor”. Se derrumbó hacia el final de su actuación de “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics. Volvió a ponerse de pie para interpretar su quinta canción de la noche, “Antichrist Superstar”, pero luego se retiró del escenario, momento en el que se canceló el resto de su show.

Manson tuiteó tarde el domingo por la noche / temprano el lunes por la mañana, informando a sus fanáticos que “terminó bajo cuidado médico”:

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) August 20, 2018