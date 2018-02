Mujer engaña a la policía y crea una operación de seguridad enorme - Emisoras Unidas

Inicialmente se informó que se sospechaba que un gerente tenía hasta 12 personas como rehenes dentro del Restaurante Joseph en el distrito de Little Havana de la ciudad de Florida.

Pero el Departamento de Policía de Miami confirmó más tarde que el edificio estaba despejado.

Agregaron que la mujer que reportó el incidente ahora está siendo cuestionada.

Escribieron en Twitter: “Actualización: El equipo SWAT concluyó su búsqueda en las instalaciones y determinó que el edificio estaba despejado y nadie estaba dentro o en peligro”.

Update: hostage negotiators on scene in #Miami around Jospeph’s Restaurant in 1900 blk of NW 7th St as 10-12 held against will inside. @wsvn #7News pic.twitter.com/2KA0hWerci

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) February 5, 2018