Mujeres en bikini reparten propaganda de candidato presidencial - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Un grupo de mujeres en bikini entregó publicidad del candidato a la Presidencia de Colombia, Germán Vargas Lleras en una zona turística de Santa Marta, lo cual generó polémica en el país.

Las imágenes en las que se observa a las mujeres con bikini blanco, gorras rojas y volantes con el logotipo del movimiento Mejor Vargas Lleras, se difundieron a través de redes sociales.

Vargas Lleras negó ser el responsable de esa campaña, y aseguró que sus opositores están detrás de esta ‘campaña sucia’, y los culpó abiertamente.

Además, resaltó que entre sus propuestas se encuentra la creación del Ministerio de Familia, el cual, aseveró, presentará el próximo 11 de mayo ante miles de mujeres.

“Rechazo enfáticamente estos actos que son, a todas luces, un montaje. No es casualidad que lo mismo estén haciendo en Barranquilla. Me temo mucho que provienen de otra campaña. Estoy averiguando y no me extrañaría que hayan sido ustedes”, dijo.

En relación con las fotos que están circulando en redes sociales con mujeres en vestido de baño repartiendo material de #MejorVargasLleras, nos permitimos informar: pic.twitter.com/zrpvFZ4KnH — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 4 de mayo de 2018

Vargas Lleras, quien fue vicepresidente entre 2014 y 2017, pidió al Consejo Nacional Electoral de Colombia que investigue el responsable de esa “bajeza que atenta contra la dignidad de la mujer”.

Mi familia está integrada por mujeres. El país no puede darle crédito a esta campaña sucia. Jamás haría un acto que degrade a la mujer. Sería tanto como hacerlo contra mi hija Clemencia y mi esposa Luz María.#VargasSíRespetaALasMujeres — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 5 de mayo de 2018

Con información de EFE