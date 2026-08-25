 Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robados
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Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robados

El “guardián” del inmueble inspeccionado por las autoridades fue detenido.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento este martes, 25 de agosto, en un inmueble ubicado en la avenida Ferrocarril y 24 calle, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, señalado de funcionar como guarida y parqueo utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS). En el lugar fue detenida una persona y se encontraron carros robados.

La diligencia fue desarrollada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajaron en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP). El operativo se implementó como parte de una investigación relacionada con el resguardo de vehículos con reporte de robo o hurto.

Durante el operativo fueron localizados cinco vehículos y motocicletas. Cuatro de ellos contaban con reportes de robo o hurto, mientras que otro tenía una orden de secuestro.

De acuerdo con la investigación, el inmueble era utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para resguardar vehículos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

En el lugar fue capturado un hombre que supuestamente cumplía funciones de "guardián" de este estacionamiento. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.

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