 Escuintla: Dos hombres mueren tras incidente armado
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Escuintla: Dos hombres mueren tras incidente armado

Las víctimas no fueron identificadas.

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En el área fue localizada una motocicleta donde aparentemente se conducían las víctimas., Bomberos Voluntarios
En el área fue localizada una motocicleta donde aparentemente se conducían las víctimas. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 25 de agosto, cobró la vida de dos personas en el kilómetro 38 de la carretera al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Palín, Escuintla.

Víctor Gómez, vocero de los bomberos Voluntarios, explicó que los equipos de la 60ª compañía se movilizaron al lugar donde se registró el hecho después de ser notificados con respecto a una balacera que había dejado víctimas en ese sector.

Los técnicos en urgencias médicas confirmaron que en el lugar se encontraban dos hombres que presentaban múltiples heridas provocadas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, se determinó que ya no contaban con signos vitales.

Asimismo, en el área fue localizada una motocicleta de color azul en la que aparentemente se conducían las víctimas en el momento en el que ocurrió la agresión.

Sin identificar

Según el portavoz del cuerpo de socorro, los fallecidos no pudieron ser identificados, ya que no se localizaron documentos personales en el área.

Los socorristas detallaron que ambos tenían aproximadamente 30 años de edad, uno vestía camisa de manga larga y pantalón de lona negros y utilizaba tenis blancos, el otro llevaba pantalón, camisa y chumpa negros y zapatos café.

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