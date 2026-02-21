 Motoristas mueren en accidentes viales HOY 21 de febrero
Nacionales

Motoristas mueren en accidentes en carretera a El Salvador y ruta al Pacífico

Autoridades de tránsito reportaron congestionamiento en ambas vías, por el deceso de dos ocupantes de motocicletas.

El conductor de una motocicleta murió la madrugada de este sábado en carretera a El Salvador., Bomberos Voluntarios.
El conductor de una motocicleta murió la madrugada de este sábado en carretera a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Cuerpos de socorro y autoridades de tránsito confirmaron que dos motoristas fallecieron en igual número de accidentes de tránsito durante la madrugada de este sábado (21/02/2026) en la carretera a El Salvador y en la ruta al Pacífico, respectivamente.  

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Villa Nueva (PMT), informó que el percance de la ruta al Pacífico ocurrió en el kilómetro 14.5 de la referida vía. El comunicador precisó que el suceso tuvo lugar en el carril derecho de la pista que conduce en dirección norte.

Mientras tanto, en la ruta a El Salvador, el ocupante de una motocicleta azul se accidentó a la altura del kilómetro 69. Bomberos Municipales acudieron a este lugar para auxiliar a la víctima, pero confirmaron que carecía de signos vitales.

En el caso de la carretera al Pacífico, Quevedo explicó que la víctima mortal en el área es una mujer que viajaba como ocupante de una motoneta. Las autoridades que llegaron al lugar identificaron al piloto del vehículo de dos ruedas y confirmaron que tenía pendiente una orden de captura, por lo que fue detenido.

Complicaciones viales en ruta al Pacífico

Quevedo lamentó la muerte de la mujer motorista en este accidente y también informó que el accidente causa congestionamiento con dirección a la Ciudad de Guatemala, desde el kilómetro 16 de la referida ruta. Pese a ser un día de poca afluencia vial, el comunicador pidió a los residentes del área y a quienes ingresan a la capital por esa arteria que tomen sus precauciones para evitar atrasos.

En el lugar, agentes de la PMT instalaron señalización y realizan tareas para agilizar el paso de vehículos, confirmó Quevedo.

En tanto, otros usuarios de la vía reportaron que el accidente de la carretera a El Salvador ocurrió en el ingreso a la carretera por peaje del lugar. Pidieron tomar precauciones por la presencia de autoridades, bomberos y policía.

