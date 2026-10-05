Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguat

El Ejecutivo confirmó este lunes, 5 de octubre, que entregó a la Corte de Constitucionalidad (CC) el informe que defiende legalidad del nombramiento de Jonathan Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat).
El Organismo le explicó a Emisoras Unidas que remitió el documento dentro del plazo de 48 horas establecido por el alto tribunal constitucional.
Según la Presidencia, el informe contiene los argumentos jurídicos que sustentan la legalidad de la designación; sin embargo, indicó que no revelará su contenido debido a que está en proceso de ser analizado por los magistrados.