Vehículo choca contra poste y venta de comida en zona 8

Las autoridades de tránsito reportaron un aparatoso accidente que se registró durante la madrugada de este miércoles, 7 de octubre, en la 41 calle y 3ª avenida, zona 8 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y colisionó contra un poste y una venta de comida que estaba instalada en la banqueta del sector.
Preliminarmente se conoció que el carro involucrado en el percance era utilizado como taxi "pirata", aunque se desconoce si en el momento viajaban pasajeros y si alguna persona resultó herida.
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, informó que se ha coordinado con bomberos y también las fuerzas de seguridad para el seguimiento del caso.