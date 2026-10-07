 Mujer sin vida encontrada en San José Nacahuil: Última hora
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Localizan a mujer sin vida en San José Nacahuil

La víctima presentaba señales de violencia.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado en un camino de terracería en San José Nacahuil., Bomberos Voluntarios
El cuerpo de la mujer fue encontrado en un camino de terracería en San José Nacahuil. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer fue localizada sin vida en horas de la mañana de este miércoles 7 de octubre. El hallazgo se dio en un camino de terracería del municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, donde las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, se reportó la presencia de esta persona en un camino de terracería, específicamente en el callejón del tercer cantón de San José Nacahuil, por lo que se movilizaron unidades de emergencia.

Tras hacer una verificación en la zona, los técnicos en urgencias médicas de la 117 Compañía encontraron a la mujer en estado inconsciente y con visibles señales de violencia.

"La persona presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo. Al realizar la evaluación correspondiente, los socorristas constataron que ya no contaba con signos vitales", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) acerca de lo ocurrido y que ya se trasladaron agentes al lugar para resguardar la escena mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Encuentran a mujer fallecida en ruta hacia La Reforma, Huité

Una mujer fue localizada sin vida el pasado 1 de octubre en la Ruta Nacional 20, en el cruce de Estanzuela, por el caserío puente Mármol, del tramo que conduce hacia la aldea La Reforma, en el municipio de Huité, Zacapa.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una mujer que se encontraba aparentemente desmayada a un costado de la ruta, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de la 75ª compañía con el fin de brindarle asistencia.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a la víctima y constataron que ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo presentaba señales de violencia y no pudo ser identificada.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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