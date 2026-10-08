Anuncian cambios en gerencias del Banguat; sector empresarial expresa preocupación

La Junta Monetaria confirmó este jueves, 8 de octubre, que fueron designadas nuevas autoridades en dependencias del Banco de Guatemala (Banguat). Los cambios ocurren a poco más de una semana de que asumieron Jonathan Menkos Zeissig y José Alfredo Blanco Valdés como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la entidad.
De acuerdo con la información compartida, se hicieron nombramientos en las gerencias Administrativa, Financiera, Económica y Jurídica. Los profesionales que hasta ahora habían ocupado estos cargos decidieron finalizar su tiempo de servicio con opción a jubilación en la institución.
CACIF se pronuncia
El CACIF, por medio de un comunicado, expresó su preocupación por el relevo simultáneo de las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica del Banco de Guatemala.
El sector empresarial señaló que un cambio de esta magnitud puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca.