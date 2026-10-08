 Anuncian cambios en gerencias del Banguat; sector empresarial expresa preocupación
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Anuncian cambios en gerencias del Banguat; sector empresarial expresa preocupación

Hubo relevos en al menos cuatro gerencias del Banco de Guatemala.

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Imagen captada en diciembre de 2025 de la sede del Banco de Guatemala (Banguat), en Ciudad de Guatemala. , Emisoras Unidas
Imagen captada en diciembre de 2025 de la sede del Banco de Guatemala (Banguat), en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Emisoras Unidas
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La Junta Monetaria confirmó este jueves, 8 de octubre, que fueron designadas nuevas autoridades en dependencias del Banco de Guatemala (Banguat). Los cambios ocurren a poco más de una semana de que asumieron Jonathan Menkos Zeissig y José Alfredo Blanco Valdés como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la entidad.

De acuerdo con la información compartida, se hicieron nombramientos en las gerencias Administrativa, Financiera, Económica y Jurídica. Los profesionales que hasta ahora habían ocupado estos cargos decidieron finalizar su tiempo de servicio con opción a jubilación en la institución.

CACIF se pronuncia

El CACIF, por medio de un comunicado, expresó su preocupación por el relevo simultáneo de las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica del Banco de Guatemala.

El sector empresarial señaló que un cambio de esta magnitud puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca.

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