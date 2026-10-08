Respuesta del Gobierno ante emergencias por lluvias

El presidente Bernardo Arévalo, durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional de la Cultura, se refirió este jueves 8 de octubre a la intensificación de las lluvias y el incremento de emergencias en el país. Reconoció que estos fenómenos no pueden evitarse, pero afirmó que el gobierno está comprometido a dar respuesta rápida y coordinada junto con las instituciones competentes y las autoridades locales.
En las últimas 24 horas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) atendió 19 emergencias ligadas a las lluvias en distintos puntos del país. La secretaria ejecutiva, Claudinne Ogaldes, detalló que del 15 de septiembre al 8 de octubre se han registrado 506 emergencias a nivel nacional, destacando 171 inundaciones, 93 caídas de árboles, 77 deslizamientos y 56 derrumbes.
Los departamentos más afectados fueron Alta Verapaz (112 emergencias), Guatemala (84), Suchitepéquez (40), Baja Verapaz (37) y Huehuetenango (32). En cuanto a la población, 12,049 personas y 2,907 familias resultaron afectadas; 2,729 personas han sido evacuadas, 38 permanecen albergadas, 18 están heridas y 10 hospitalizadas.
Los daños materiales incluyen 2,553 viviendas afectadas: 109 presentan daños leves, 2,392 moderados y 52 severos. Además, hay 161 viviendas en condición de riesgo. La infraestructura también sufrió afectaciones con 211 carreteras, 11 puentes, 14 centros educativos, nueve edificios y cuatro redes eléctricas dañadas, así como un puente destruido.
Ogaldes subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional y territorial para evaluar daños y brindar atención a las familias junto con autoridades locales. Hizo un llamado a la población a mantenerse informada, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, identificar rutas de evacuación y seguir las instrucciones de las autoridades, especialmente en comunidades expuestas a inundaciones y movimientos de tierra.
Atención de emergencias por parte del CIV
El viceministro de Comunicaciones, Pedro Martínez, resaltó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de sus tres unidades principales (Dirección General de Caminos, COVIAL y Fondo Social de Solidaridad), ha atendido 193 emergencias relacionadas con las intensas lluvias. De estas, COVIAL intervino en 114 eventos y la Dirección General de Caminos en 79, involucrando principalmente a Alta Verapaz y Baja Verapaz.
Durante la intervención, Martínez destacó el caso de San Jerónimo y la necesidad de que las comunidades eviten tapar alcantarillas o realizar movimientos de tierra no controlados, ya que esto empeora la situación durante lluvias intensas.
Además, mencionó la atención a San Miguel Petapa, Guatemala, tras acciones recientes de la Corte de Constitucionalidad y explicó que se han realizado análisis para determinar las medidas necesarias para reforzar la infraestructura del puente local en el menor tiempo posible.
En el tema habitacional, se informó sobre inspecciones y evaluaciones en más de 70 viviendas en los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa, para definir las opciones de subsidio habitacional, aunque estas aún no representan una aprobación definitiva.