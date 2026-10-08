Huracán Isaías: sin peligro directo para Guatemala, pero con influencia en las lluvias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció las condiciones atmosféricas para este jueves 8 de octubre de 2026. Se prevé que la vaguada monzónica se ubique sobre el territorio nacional, lo que generará un ambiente húmedo e inestable.
El huracán Isaías, actualmente en el Golfo de México, influye de manera indirecta sobre Guatemala al incrementar la humedad en el país. La trayectoria prevista del ciclón apunta hacia Estados Unidos, por lo que no representa peligro directo para Guatemala.
Durante la tarde, noche y posiblemente en la madrugada, se esperan lluvias con actividad eléctrica, algunas de ellas podrían alcanzar intensidad fuerte. La institución recomendó a la población extremar precauciones ante esta situación.
Respecto a las temperaturas máximas pronosticadas, en las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente, Boca Costa y el Pacífico se esperan valores entre 30 y 32 grados Celsius. Para la región central la máxima será de hasta 26 grados, mientras que en el occidente oscilarán entre 20 y 23 grados Celsius.