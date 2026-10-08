 Gobierno entrega investigación a Fiscalía sobre matanza de ocho personas en Huité
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Gobierno entrega investigación a Fiscalía sobre matanza de ocho personas en Huité

De acuerdo con el Gobierno, el Ejército no estuvo involucrado en los ataques armados y tampoco actuó para reprimir los atentados.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, Foto EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura / FOTO: Foto EFE
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El Gobierno de Guatemala entregó este jueves 8 de octubre, al Ministerio Público (MP) un informe interno sobre la matanza de ocho personas registrada el pasado 27 de septiembre en Huité, Zacapa, perpetrada por desconocidos y que continúa bajo investigación de las autoridades.

La masacre de los ocho civiles, ocurrida en cuatro ataques armados en distintos puntos, se produjo hace poco más de diez días en Huité, Zacapa, sin que hasta el momento la Fiscalía haya reportado detenidos.

El presidente Bernardo Arévalo de León, informó que el documento de la investigación, elaborado por una comisión multidisciplinaria del Ministerio de la Defensa Nacional, fue remitido a la Fiscalía.

De acuerdo con el Gobierno, el Ejército no estuvo involucrado en los ataques armados y tampoco actuó para reprimir los atentados, pese a que, según aseveró el ministro de Defensa, Henry Sáenz, algunos soldados en el municipio escucharon detonaciones sin identificar y por ello decidieron realizar "disparos disuasivos controlados de advertencia".

Por esta razón, el Gobierno decidió poner a disposición de la Fiscalía a 107 militares y ordenó relevar de su cargo al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Milián.

"El informe establece que al escuchar detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza (...) el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida", precisó el ministro.

Así mismo, el presidente Arévalo de León enfatizó que la separación de los mandos militares busca garantizar la transparencia de las pesquisas judiciales frente a las denuncias comunitarias que señalan una presunta intervención del Ejército en el crimen, una hipótesis no comprobada hasta el momento.

Las circunstancias de la matanza, entre cuyas víctimas figuran tres mujeres y un menor de edad, no han sido esclarecidas por las autoridades, mientras que la Fiscalía ha detallado que hubo al menos cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio, en las que se recabaron 77 indicios balísticos.

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Vía EFE

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