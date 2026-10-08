Acuerdan reducir a la mitad la tasa de homicidios

Durante la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, ENADE 2026, autoridades del sector justicia y de seguridad firmaron un Convenio de Cooperación, con la meta de reducir a la mitad la tasa de homicidios para 2036.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) desarrolló este jueves 8 de octubre el ENADE 2026, bajo el lema "A Paso Seguro: La seguridad integral es el camino a la prosperidad".
José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, manifestó que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo, "En el 2009 registramos más 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy estamos alrededor de 16, es una reducción importante, pero seguimos estancados, necesitamos entender en que estamos fallando y que debemos hacer mejor"
Torrebiarte, indicó que es necesario que la Policía Nacional Civil (PNC); Ministerio Público (MP); Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); Organismo Judicial (OJ); Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Sistema Penitenciario (SP) compartan información y respondan con resultados.
"Guatemala ha logrado reducirlos en el pasado, proponemos una sola meta de país clara y medible; pasar del diagnostico a la acción y poner en marcha las decisiones ya aprobadas; conectar las instituciones con información compartida; financiar esa tarea con planificación de varios años, y metas verificables, asumir la corresponsabilidad, el Estado debe garantizar seguridad y justicia, el sector privado puede construir con la prevención, inversión y empleo, la ciudadanía debe denunciar, participar y exigir cuentas", agregó Torrebiarte.
Por su parte Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que sin seguridad, no hay inversión; sin inversión no se genera empleo y sin empleo se pone en riesgo el futuro de los jóvenes.
"La seguridad y el desarrollo van de la mano, la una permite la otra, pero ambas dependen de una fuerza que la hacen posible, el cumplimiento de la ley", indicó.
El presidente Bernardo Arévalo, por su parte indicó que la seguridad es una base importante de cualquier proyección de desarrollo, su ausencia impide la inversión, limita la creación de empleo, y no permite que la prosperidad sea sostenibl, manifestó
"Fundesa ha propuesto a Guatemala una meta clara, reducir para 2036 la tasa de homicidios de 16.8 por cada 100 mil habitantes a 8; una meta a 10 años, una meta a 10 años, que solo podremos alcanzar si la asumimos en conjunto como sociedad", manifestó el mandatario durante su intervención.
Arévalo agregó que si es posible, ya que en 2009 Guatemala registró una tasa de homicidio 46.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las mas altas del mundo, "Hoy esa tasa se sitúa en 16.8, en poco más de 15 años, se redujo en dos terceras partes. Producto de varios proceso interconectados que se reforzaron entre si, en tres pilares: la reforma judicial y el fortalecimiento de sistema justicia; el desarrollo y la profesionalización de la Policía Nacional Civil y su ampliación de su presencia territorial; y la coordinación y cooperación entre las instituciones de justicia para desarticular redes criminales y sus vínculos con el Estado", indicó.
Juan Mini, presidente organizador de Enade, indicó que se necesita que las instituciones trabajen en conjunto, se compartan la información y que la población se involucre para lograr una Guatemala mas segura.
"Las máximas autoridades de seguridad y justicia del país firmaron un compromiso de colaboración entre instituciones de seguridad y justicia para reducir la tasa de homicidios de 16 el día de hoy a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes para el 2036", reiteró.
"Aún quedan muchos retos por resolver, retos que como en el pasado están a nuestro alcance de resolver", indeicó.
Leyes
Mini agregó que en los últimos dos años el Congreso de la República paso leyes, que podrían propulsar a Guatemala a un nivel de prosperidad nunca antes visto: Ley de Infraestructura Vial Prioritaria; la Ley de de Alianzas Públicas Privadas, Ley de Puertos, Ley de Lavado de Dinero, la Ley de Competencia y la Ley Antimaras, estas leyes forman un marco legal ya aprobado y vigentes para crecer la economía, la seguridad, la infraestructura y el bienestar de los guatemaltecos.
"Sin embargo, en los últimos dos meses han pasado iniciativa y leyes que preocupan, por ser populistas y cortoplacistas, la del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ya aprobada, espero que sea rechazada por la Corte de Constitucionalidad, tenemos que pensar en leyes que nos beneficien a largo plazo y no a corto plazo", agregó.
Mini agregó que ahora está el reto más difícil, implementar estas leyes, "Instó al Ejecutivo a que concluya lo antes posible los reglamentos de estas leyes e inicie su implementación", manifestó.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*