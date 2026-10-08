 Sarampión en Guatemala: 50 muertes y más de 34 mil casos
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Sarampión cobra 50 vidas en Guatemala; mayoría de fallecidos eran menores

El brote que se presenta desde enero en el país ha generado el contagio de más de 34 mil personas.

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Personal técnico de laboratorio prepara unas muestras para analizar por posible sarampión., Ilustrativa de archivo: EFE
Personal técnico de laboratorio prepara unas muestras para analizar por posible sarampión. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este jueves 8 de octubre la situación del brote de sarampión en Guatemala y confirmó la muerte de 50 personas por esta enfermedad, la mayoría eran menores de edad sin esquema completo de vacunación.

La cartera explicó que la cifra de defunciones integra datos epidemiológicos, de laboratorio y hospitalarios, revisados por un comité de expertos externos a la institución.

La letalidad general es del 0.15 por ciento. Esto significa que de cada 1,000 personas que se enferman de sarampión, aproximadamente una fallece. Además, se dio a conocer que en bebés menores de un año, el riesgo es cuatro veces mayor.

Casos confirmados y vacunación

En cuanto a los casos detectados, la institución señaló que, hasta el 5 de octubre de 2026, se contabilizaban 34 mil 328 en todo el territorio guatemalteco. De ese total, 8 mil 434, es decir el 24.6%, fueron confirmados por laboratorio; 3 mil 434, el 10%, por nexo epidemiológico; y 22 mil 470, 65.5%, por criterio clínico.

"Los datos provienen de las 29 oficinas regionales que monitorean y reportan casos en todo el territorio nacional", se detalló.

Para hacerle frente al brote que afecta desde enero a Guatemala, el MSPAS continúa con el proceso de vacunación en centros de salud y a través de jornadas específicas para darle cobertura a las distintas comunidades. Hasta ahora, se tiene registro de 2 millones 074 mil 294 dosis administradas.

Acerca del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o tener contacto cercano con una persona infectada.

Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y, en algunos casos, provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones en los oídos e incluso inflamación cerebral.

Las autoridades de salud recomiendan la vacunación como la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en las comunidades. La vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas, forma parte de los esquemas de inmunización en muchos países, incluido Guatemala.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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