Incendio arrasa taller de motores de lancha en Sololá

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que, en horas de la noche del jueves 8 de octubre, se registró un incendio estructural en el interior de un inmueble que funcionaba como taller de motores de lanchas. El hecho ocurrió en el cantón Chuasaní, del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá.
Los Bomberos Voluntarios fueron notificados con respecto a las columnas de humo y las llamas que lograban observarse en el referido negocio y que amenazaban con propagarse cada vez más, por lo que movilizaron unidades contra incendios al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas comenzaron a atacar el fuego desde distintos puntos para poder controlar la situación y evitar que se extendiera a áreas aledañas. Finalmente, pudieron sofocarlo y se declaró su liquidación.
Preliminarmente se conoció que el incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas fueron calculadas por el propietario del taller en aproximadamente 500 mil quetzales.
Hasta el momento no ha sido establecido el origen de este incendio que arrasó con el negocio en esta localidad turística.
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Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlán
El Ejército de Guatemala informó el pasado 4 de octubre que, por medio de la Marina de la Defensa Nacional, atendió una emergencia en el Lago de Atitlán, evacuando a 10 personas que permanecían dentro de una embarcación que sufrió un conato de incendio.
La institución armada explicó que "la Capitanía Lacustre de Panajachel, en coordinación con el Apostadero Naval de Atitlán, atendió un incendio registrado en una embarcación".
El Ejército de Guatemala aseguró, por medio de sus canales oficiales, que el incidente dejó a diez personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. En las imágenes compartidas se pudo observar que una ambulancia de los Bomberos Voluntarios atendió a los afectados.
Las autoridades aseguraron que "la persona encargada de la embarcación fue puesta a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la embarcación fue trasladada al Muelle Naval de la Capitanía Lacustre para realizar las diligencias correspondientes en el área de Atitlán, departamento de Sololá.