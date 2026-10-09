 Ataque armado deja a una mujer fallecida en Villa Nueva
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Ataque armado deja a una mujer fallecida en Villa Nueva

El hecho de violencia ocurrió en la zona 1 del municipio.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer de aproximadamente 30 años falleció tras ser víctima de un ataque armado registrado en la 2ª avenida y 8ª calle de la zona 1 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios de la 25.ª Compañía fueron destacados al lugar luego de recibir llamadas de emergencia que alertaban sobre un incidente de violencia que había dejado a una persona afectada.

Al evaluar a la víctima, los socorristas constataron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y que ya no contaba con signos vitales.

La mujer no pudo ser identificada en el lugar.  Los bomberos dieron aviso a las autoridades correspondientes.

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