 Guatemala apoya a Panamá tras el devastador terremoto
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Guatemala se solidariza con Panamá y ofrece apoyo tras el terremoto

El presidente Bernardo Arévalo informó que ya se comunicó con su homólogo panameño.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, Foto EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura / FOTO: Foto EFE
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió su territorio este viernes, 9 de octubre, y por el cual se activó una alerta de tsunami en el Pacífico. De igual forma, señaló la disposición del país para brindar asistencia.

"Me he comunicado con el presidente José Raúl Mulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten. Un abrazo fraterno al pueblo panameño", escribió el gobernante en su cuenta de la red social X.

Asimismo, confirmó que, hasta el momento, no se tiene reporte de algún connacional que se haya visto afectado por este temblor. "Nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo", explicó.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la sede diplomática de Guatemala en Panamá se encuentra monitoreando la situación de los connacionales en ese país. Se tiene registro de 3,089 guatemaltecos residentes en ese territorio.

La oficina informó que, como medida de atención y asistencia, se ha habilitado el número de emergencia +507 6892-0971 para atender cualquier solicitud de apoyo o información.

Terremoto sacude Panamá y activa amenaza de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó además una alerta de tsunami en el Pacífico.

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió hoy amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

Tras este terremoto en Panamá se han sentido réplicas de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3.

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