 Ataque armado deja una persona fallecida en San Cristóbal, Mixco
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Ataque armado deja una persona fallecida en San Cristóbal, Mixco

En el área hay un cierre vehicular debido a que están en desarrollo las diligencias de las autoridades.

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Los cuerpos de socorro dieron a conocer que, durante la madrugada de este martes 13 de octubre, ocurrió un ataque armado en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que al lugar se trasladó el personal de la 100 Compañía, en respuesta a llamados de emergencia que reportaban la presencia de una persona herida tras un hecho de violencia en el sector.

Los técnicos en urgencias médicas encontraron en el lugar a un hombre que estaba en estado inconsciente y presentaba heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

"Tras confirmarse el fallecimiento de esta persona, se entregó el procedimiento y la escena a la Policía Nacional Civil", explicó un portavoz de la institución de socorro.

Cierre vehicular

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que en el área donde ocurrió el incidente armado se mantiene un cierre vehicular parcial, el cual abarca un carril en el tramo de salida de San Cristóbal.

Las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público se encuentran desarrollando las diligencias correspondientes para localizaron posibles evidencias y gestionar el retiro del cuerpo de la víctima.

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