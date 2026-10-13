 Encuesta: 74% de guatemaltecos desaprueba gestión de Arévalo
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El 74% de los guatemaltecos considera “mala” o “muy mala” la gestión del presidente Arévalo

Los resultados de una encuesta realizada en septiembre de 2026 fueron divulgados este martes.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El 74 por ciento de los guatemaltecos considera "mala" o "muy mala" la gestión de su presidente, Bernardo Arévalo de León, durante los primeros tres años de su Gobierno, según una encuesta divulgada este martes por la firma CID-Gallup.

El mandatario, quien tomó posesión en enero de 2024, cuenta además con una desaprobación por parte del 78 por ciento de la población, de acuerdo al mismo sondeo, realizado por CID-Gallup en colaboración con la organización no gubernamental Fundación Libertad y Desarrollo.

Los datos fueron divulgados hoy por la mañana y corresponden a una medición realizada en septiembre pasado en todo el territorio guatemalteco.

La encuesta también establece, de acuerdo a sus parámetros y sondeos históricos, que Arévalo de León es el presidente peor calificado a esta altura de cada Gobierno desde la instalación de la democracia en 1986.

Resta importancia a encuestas

El actual mandatario llegó al poder en 2024 tras ganar los comicios de 2023 con un discurso anticorrupción de manera sorpresiva, pues las encuestas lo colocaban en séptimo u octavo puesto del total de aspirantes al cargo.

Sin embargo, aunque su mandato no se ha visto expuesto a fuertes acusaciones de corrupción como en Administraciones anteriores, su Gobierno se ha visto opacado por no haber cumplido sus promesas electorales, de acuerdo a analistas políticos. Entre esas se encuentra la fallida pugna contra la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2026), sancionada por posible corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

En las últimas semanas, el gobernante le restó importancia públicamente a las encuestas en su contra y al respecto ha afirmado que los mismos sondeos no le daban oportunidades de ganar la presidencia, como finalmente sucedió.

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La encuesta de percepción efectuada por Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup detalla que 62% de encuestados desaprueba la gestión del presidente Bernardo Arévalo.

Más acerca de los resultados

El documento divulgado este martes por CID-Gallup también señala que "el 89 % de los encuestados considera que el país va por el camino equivocado".

De igual manera, la encuesta de la firma con sede en Costa Rica analizó la percepción de alrededor de 20 personajes políticos en Guatemala y solamente uno de ellos cuenta con diferencia positiva a su favor.

Guatemala llevará a cabo el próximo año sus elecciones generales para determinar al reemplazante de Arévalo de León, quien dejará el cargo en enero de 2028.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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