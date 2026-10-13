 Retomarán caso de adopciones que involucra a Porras
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Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigación

El caso estará a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

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La fiscal general, Consuelo Porras, concluye este sábado 16 de mayo de 2026 su gestión tras ocho años consecutivos al frente del Ministerio Público., Ministerio Público
La fiscal general, Consuelo Porras, concluye este sábado 16 de mayo de 2026 su gestión tras ocho años consecutivos al frente del Ministerio Público. / FOTO: Ministerio Público
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Tras la resolución del Juzgado de Trata de Personas, el expediente del caso que se sigue por las supuestas adopciones irregulares que se realizaron en los años 80 y donde podría estar vinculada la exfiscal general Consuelo Porras debe regresa a la Fiscalía contra la Trata de Personas a la fase de investigación.

Ello luego de declarar con lugar un recurso de oposición presentado por la PGN, con el que se buscaba dejar sin efecto  la audiencia de desestimación del caso de fecha 13 de mayo de este año, donde se argumentó que la denuncia había sido interpuesta por la abogacía del Estado, por lo cual debía ser archivada.

Acerca del caso

En febrero de este año un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento en el que pidió "investigaciones independientes" y expresó su preocupación con respecto a supuestas anomalías que se habrían dado en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países de la región en el que podría estar vinculada la funcionaria.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en esa ocasión en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.

Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.

De acuerdo con la información difundida, en los hechos supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex directora/administradora de ese recinto, Consuelo Porras, quien habría sido la "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

El Faro afirma que Consuelo Porras firmó adopciones irregulares de niños de Guatemala, El Salvador y Honduras

El medio internacional aseguró que tuvo acceso a documentos que confirman la participación de la actual Fiscal General de Guatemala en casos de adopciones irregulares.

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en abril de 2026 rechazar in limine la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra de la entonces fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por su vinculación con la investigación de posibles adopciones ilegales.

La referida acción surgió luego de que surgiera el pronunciamiento de los expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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