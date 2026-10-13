 Villa Hermosa: Conred reporta 1,120 viviendas con daños y 5 mil personas afectadas
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Villa Hermosa: Conred reporta 1,120 viviendas con daños y 5 mil personas afectadas

Los resultados contribuyeron a identificar las viviendas dañadas y las necesidades de la población afectada por el río Pinula.

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Las lluvias recientes causaron daños en la cimentación de varias viviendas en Villa Hermosa. / FOTO: Archivo.
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Según las evaluaciones realizadas por equipos interinstitucionales del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en los cuatro sectores de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, se identificaron mil 120 viviendas con distintos niveles de daño o en riesgo, así como 5,277 personas afectadas o en riesgo.

Los resultados contribuyeron a identificar las necesidades de la población y fortalecer la coordinación de las acciones de respuesta ante la emergencia, indicó la Conred. 

Las evaluaciones permitieron recopilar información sobre las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias afectadas, contribuyendo a orientar las acciones de respuesta y atención de las instituciones.


Recomendaciones

Ante la posibilidad de que se presenten nuevas crecidas del río Pinula, la Conred recomienda a las familias que habitan en sectores de riesgo evacuar las viviendas que presenten daños o condiciones que puedan comprometer su seguridad, especialmente aquellas que quedaron parcialmente destruidas o presentan estructuras comprometidas.

"Se recomienda no esperar hasta el último momento para evacuar, debido a que no es posible determinar con anticipación la magnitud que podría alcanzar una nueva crecida. Ante esta situación, la principal prioridad debe ser proteger la vida y la integridad de las personas, por encima de los bienes materiales.", indicó la Conred. 

Conred también informó sobre el fortalecimiento de la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, con el propósito de contribuir al resguardo del área y prevenir actos de vandalismo, facilitando así que las familias puedan retirarse de manera segura.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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