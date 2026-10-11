 Conred llama a priorizar la vida en Villa Hermosa
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Conred llama a priorizar la vida por situación en Villa Hermosa

El ente de prevención envió un mensaje a los vecinos de Villa Hermosa en sus canales oficiales con el lema: “Tu vida es primero”.

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La corriente del Río Pinula amenaza varias estructuras cercanas. , Captura de pantalla.
La corriente del Río Pinula amenaza varias estructuras cercanas. / FOTO: Captura de pantalla.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una publicación en sus canales oficiales este domingo, 11 de octubre de 2026, para referirse al riesgo que enfrentan varias personas en los sectores II y IV de Villa Hemosa, municipio de San Miguel Petapa.

En la publicación, Conred se dirige a los vecinos del citado lugar para afirmar "tu vida es primero". "Si te preocupan tus pertenencias, coordina su resguardo desde un lugar seguro con un familiar", instaron.

Evita permanecer en una vivienda en riesgo y evacúa de inmediato ante cualquier señal de peligro", aseguró Conred al dirigirse a los vecinos de los sectores II y IV de Villa Hermosa.

En este caso que afecta a varias familias en Villa Hermosa, la vocería de Conred aseguró que ya se realiza un manejo bajo el Plan Nacional y Municipal de Respuesta. Agregaron que esta semana el COE Municipal declaró una alerta roja en el área.

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El área de comunicación de Conred también confirmó que actualmente están activas las funciones de la alerta roja declarada en este lugar y que las mismas incluyen tareas de apoyo en evacuación y promoción de la auto evacuación.

Conred añadió que se coordinó la habilitación de albergues y que por el momento hay dos en apresto, pero no han sido habilitados, porque las personas que han salido del área en riesgo en Villa Hermosa han optado por buscar la ayuda de familiares.

Antecedentes en Villa Hermosa

Desde la semana pasada, las autoridades pusieron su atención en el puente Pinula, donde la corriente del río con el mismo nombre podría derrumbar la estructura. Por ese motivo, las autoridades determinaron la necesidad de cerrar el paso de manera provisional.

Asimismo, instaron a que las personas que residen en viviendas cercanas practiquen la auto evacuación, debido a que la corriente ya arrastró varias estructuras entre las que hay paredes y techos de viviendas.

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

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Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

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Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. | Omar Solís/Emisoras Unidas

Colapso de viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, en octubre de 2026. / Omar Solís/Emisoras Unidas

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