 Choque de camión y microbús deja 7 heridos ruta al Atlántico
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Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales utilizan equipo especial para extraer a más personas afectadas en el hecho vial.

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Las dos unidades de transporte chocaron por causas que se investigan. , Bomberos Municipales Departamentales.
Las dos unidades de transporte chocaron por causas que se investigan. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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El choque de un camión y un microbús dejó al menos siete personas heridas durante la mañana de este domingo, 11 de octubre de 2026, según un recuento preliminar compartido por Bomberos Municipales Departamentales.  

El percance tuvo lugar en el kilómetro 37 de la carretera al Atlántico, indicaron los paramédicos, quienes trabajan en el lugar con equipo especial para seguir extrayendo a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos de ambas unidades de transporte.

Los rescatistas indicaron que están trabajado en el área, por medio de sus rescatistas radicados en la estación de San Antonio La Paz y Sanarate, El Progreso.

Hasta el momento, los rescatistas reportaron que su personal brinda atención prehospitalaria a 7 personas heridas, quienes posteriormente fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

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Microbús y camión con daños severos

Los rescatistas compartieron imágenes del accidente de tránsito, mostrando que el impacto entre ambos vehículos de transporte fue frontal, pero el que más daños registró fue el microbús de pasajeros.

Las fotografías evidencian que el camión involucrado en el accidente de tránsito se identifica con las placas comerciales 941 BZT.

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Los cuerpos de socorro trabajaron por largas horas en el lugar. - Bomberos Municipales Departamentales.

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