 Conred alerta por 2,763 personas en peligro en Villa Hermosa
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Conred alerta por 2,763 personas en peligro en Villa Hermosa

El ente de prevención subrayó que las personas que corren riesgo a causa del río Pinula son de los sectores II y IV de Villa Hermosa.

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Las lluvias recientes causaron daños en la cimentación de varias viviendas en Villa Hermosa. / FOTO: Archivo.
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Después de efectuar una evaluación de daños y análisis de necesidades, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que hay 2,763 personas en riesgo en el recorrido del río Pinula por los sectores II y IV de Villa Hermosa, en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa.

En una publicación reciente, el ente de prevención señaló que en el área también hay 116 viviendas con daño severo y 499 en riesgo. Según Conred, con este procedimiento obtienen información que les permiten tomar acciones de respuesta.

Conred agregó que trabajarán en los dos sectores de Villa Hermosa con trabajos de coordinación para atender a las familias afectadas, priorizando su seguridad y bienestar personal.

La entidad agregó que solo en el sector II ubicaron 68 residencias con daños severos y 207 en riesgo. En tanto, en el sector IV encontraron 48 construcciones con averías severas y 292 con desperfectos que las dejan en riesgo.

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Damnificados en Villa Hermosa

Conred agregó que 68 familias permanecen damnificadas en el área del sector II y 48 en el sector IV, lo que se traduce a un total de 487 personas en ambas ubicaciones de Villa Hermosa.

En cuanto a las personas en riesgo, se registran 950 en el sector II y 1,326 en el sector IV, para un total de 2,763 personas en riesgo en estos lugares del municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala.

El conteo de personas en riesgo tuvo lugar durante una visita de las autoridades de la Secretaría Ejecutiva de Conred al área en riesgo. Cabe destacar que desde la semana pasada el paso quedó suspendido en el puente Pinula por el peligro que representan las altas correntadas de agua que se forman en el lugar.

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El personal de Conred visitó el área en reisgo. - Conred.

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