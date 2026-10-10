Anuncian cierre vial en Villa Nueva por trabajos de asfalto

Autoridades viales de Villa Nueva anunciaron este sábado, 10 de octubre de 2026, que se realizarán trabajos de instalación de asfalto en el tramo carretero que conecta Hacienda de Las Flores hacia El Calvario, en Ciudad Peronia, por lo que habrá un cierre en el área.
Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva (PMT), precisó que los trabajos se realizarán el próximo lunes 12 de octubre, a partir de las 05:00 horas de la madrugada hasta las 16:00 horas.
Santos indicó que los trabajos implicarán un cierre en este sector de Villa Nueva, por lo que solicitó tomar en cuenta la presencia de agentes de la PMT en el lugar.
La comunicadora subrayó que el cierre se aplicará tanto para los vehículos como para los peatones. Agregó que en el lugar habrá presencia de maquinaria pesada para el desarrollo de los trabajos en el cierre vial anunciado.
En otras noticias: Los cuerpos de rescate reportaron que en las últimas horas han ocurrido tres accidentes de motocicleta, con saldo de dos fallecidos.