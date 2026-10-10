Dos muertos y dos heridos en accidentes de motocicleta

Brigadas de la Unidad de Protección y Seguridad Vial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, (Provial - CIV) reportaron que durante la madrugada de este sábado, 10 de octubre de 2026, ocurrió un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), con saldo de un hombre fallecido.
La entidad precisó que el percance ocurrió en el área del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. En el lugar, los delegados de Provial hicieron los cierres correspondientes para la llegada de los peritos del Ministerio Público (MP), quienes trabajaron en el área para identificar a la víctima mortal.
Provial precisó que a causa del accidente de la motocicleta fue necesario cerrar el carril izquierdo de la pista con sentido hacia el sur, para las labores correspondientes. Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) coordinó apoyo de agentes en el lugar.
La citada PMT no descartó que el tránsito se normalice pronto en ese lugar, porque el trabajo de los fiscales del MP avanza sobre el área donde quedó la motocicleta que se accidentó.
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Segundo accidente mortal de motocicleta en la ruta
Durante la noche del pasado viernes se reportó otro accidente de motocicleta en la carretera al Pacífico, sobre el kilómetro 16, con saldo de otro conductor fallecido. En este segundo percance, Bomberos Municipales Departamentales lamentaron la muerte del ocupante del vehículo de dos ruedas.
Asimismo, los efectivos indicaron que el percance involucró a un vehículo del transporte pesado y que el servicio prestado estuvo a cargo de los elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.
Los rescatistas atendieron la emergencia a bordo de la unidad AD-116, confirmando que al llegar al lugar constataron que el motorista ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Accidente de motocicleta en la calzada Roosevelt
Víctor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, informó que a sus cabinas telefónicas ingresaron llamados reportando un accidente motocicleta en la calzada Roosevelt y 5ª. avenida de la zona 7 de la capital. "De inmediato fueron destacados elementos de la décima compañía y estación central dónde técnicos de urgencias médicas al mando del mayor Cornejo aplicaron atención prehospitalaria a dos personas heridas.
Gómez relató que ambos presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo, por lo que de inmediato fue trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. El comunicador indicó que en las víctimas son un hombre y una mujer, quienes quedaron al resguardo de los médicos del referido centro asistencial.