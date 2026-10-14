 Un muerto en ataque armado en Zona 4: cierres de vías
Nacionales

Ataque armado cobra la vida de una persona en zona 4; hay cierres en el área

El trágico hecho en el que murió un hombre genera un fuerte impacto en la circulación vehicular en el sector.

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Área donde murió una persona tras ser atacada con arma de fuego en la zona 4., Bomberos Municipales
Área donde murió una persona tras ser atacada con arma de fuego en la zona 4. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un hecho de violencia ocurrido aproximadamente al mediodía de este miércoles, 14 de octubre, cobró la vida de una persona. El incidente se registró en la 7ª avenida y vía 1 de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, donde las autoridades mantienen presencia y se implementaron cierres vehiculares.

El Cuerpo de Bomberos Municipales dio a conocer que a su línea de emergencia ingresaron varias llamadas a través de las cuales se reportaba un ataque armado que había dejado a un hombre herido.

Los socorristas localizaron a la persona afectada, que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Estaba en la vía pública, en este sector altamente transitado de la capital.

Los técnicos en urgencias médicas realizaron las maniobras correspondientes para restablecer los signos vitales del paciente. Trabajaron incluso en conjunto con personal de los bomberos Voluntarios y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, uso de monitor cardíaco y vía intravenosa para aplicación de fármacos.

"Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los resultados fueron negativos y se confirmó el fallecimiento de esta persona en el lugar. Tras ello, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de los cuerpos de socorro.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. El área fue cerrada para resguardar las posibles evidencias que puedan ser analizadas y avanzar en las averiguaciones del caso.

Cierre vial en el sector

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que debido al hecho de violencia en el que falleció un peatón se aplicó un cierre vehicular, por lo que solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

"El Ministerio Público ha solicitado un cierre total de la 7ª avenida, en las inmediaciones de las 24 y 25 calles, situación que ha impactado el tránsito de las zonas 4 y 9", explicó.

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