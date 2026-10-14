 Mineduc anuncia nuevas carreras de magisterio para 2027
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Mineduc anuncia nuevas carreras de magisterio para 2027

La oferta académica incluye formación especializada de cuatro años.

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A partir de 2027, Guatemala contará con cinco nuevas carreras de magisterio agrupadas en cuatro áreas de especialización. La ampliación de la oferta de formación docente se dio como parte de la reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Al hacer el anuncio sobre este tema, la ministra Anabella Giracca recordó que los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025 muestran la magnitud del reto y la urgencia de mejorar los aprendizajes.

Las conclusiones del informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos escolares adquiridos y las capacidades para aplicarlos en jóvenes de 15 y 16 años, señalan que los resultados de los estudiantes guatemaltecos analizados en 2025 registraron un descenso en su rendimiento en comparación con la prueba de 2022 y también con la de 2017, tanto en matemáticas como en ciencias y en lectura.

En ese contexto, Giracca destacó que para avanzar es vital fortalecer la formación de quienes van a enseñar. Así que, como parte del plan de recuperación, se amplió la oferta académica para el magisterio.

Especialidades para el magisterio

El Mineduc detalló que las nuevas carreras que arrancarán el próximo año durarán cuatro años: dos de preparación general y pedagógica y dos de especialización. Además, incluirán práctica en escuelas para, según sus palabras, aprender a enseñar en el aula.

Las especialidades son las siguientes:

  • Educación Inicial Preprimaria Bilingüe Intercultural
  • Educación Primaria Bilingüe Intercultural.
  • Educación Física.
  • Educación Musical.
  • Artes Plásticas y Visuales.

"Así ponemos en marcha la reforma de la carrera de magisterio aprobada por esta legislatura. Dos carreras están diseñadas para formar docentes que acompañen los aprendizajes desde los primeros años, tomando en cuenta los idiomas y culturas de cada comunidad", destacó Giracca.

Finalmente, señaló que los efectos de esta reforma se verán en unos años, pero es importante asegurar un buen inicio y desarrollo de la carrera para alcanzar los resultados que se requieren.

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