 Detienen a presunto “coyote” en Petén
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Detienen a presunto “coyote” en Petén

Fue sorprendido cuando trasladaba a migrantes hondureños que habrían ingresado de forma irregular al país.

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El presunto "coyote" detenido en Petén fue puesto a disposición del juzgado correspondiente., PNC
El presunto "coyote" detenido en Petén fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 15 de octubre, a un hombre señalado de trasladar de forma irregular a dos personas extranjeras en el territorio guatemalteco sin que se diera cumplimiento a los requisitos migratorios correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC) y se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de El Chal, Petén.

El informe emitido por la entidad detalla que el sindicado, de 37 años, fue interceptado durante un operativo de seguridad que se implementó en la referida localidad como parte de los patrullajes que desarrollan los uniformados.

Los agentes le marcaron el alto a esta persona cuando conducía un vehículo y, al hacer la verificación correspondiente, determinaron que en su interior trasladaba a dos personas de nacionalidad hondureña que habrían ingresado de manera irregular al país.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal y los ciudadanos centroamericanos fueron trasladados a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración para realizar los procedimientos migratorios correspondientes.

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