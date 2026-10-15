 Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletas
Nacionales

Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletas

Entre los afectados hay un menor de edad que presentaba golpes en el cráneo.

Compartir:
Los heridos tras el accidente de motocicletas en Chimaltenango son ingresados al hospital., Bomberos Voluntarios
Los heridos tras el accidente de motocicletas en Chimaltenango son ingresados al hospital. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cuatro personas resultaron heridas debido a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en los primeros minutos de este jueves, 15 de octubre, en un sector de la colonia San Rafael, zona 2 del departamento de Chimaltenango.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, en este sector se registró una colisión entre dos motocicletas.

Los tripulantes de los vehículos de dos ruedas resultaron lesionados y fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas de la 21 Compañía de la referida institución.

"Se les brindó brindaron asistencia prehospitalaria a cuatro personas que presentaban trauma de cráneo, fractura expuesta y fracturas cerradas en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, fueron trasladados hacía el hospital regional de Chimaltenango", explicó Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro.

En Portada

Incendian subestación de la Policía en Ciudad Peroniat
Nacionales

Incendian subestación de la Policía en Ciudad Peronia

10:05 PM, Oct 14
Fiscal General presenta proyección presupuestaria de más de Q5 mil millones t
Nacionales

Fiscal General presenta proyección presupuestaria de más de Q5 mil millones

08:17 PM, Oct 14
Vapulean a terrorista de la mara 18 en la zona 19t
Nacionales

Vapulean a terrorista de la "mara 18" en la zona 19

08:54 PM, Oct 14
Marquense salva un empate en casa ante Mixco t
Deportes

Marquense salva un empate en casa ante Mixco

11:04 PM, Oct 14
Vinícius cuestiona los cuatro partidos de sanciónt
Deportes

Vinícius cuestiona los cuatro partidos de sanción

08:39 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosPNCViolenciaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar