Chimaltenango: Cuatro heridos por colisión de motocicletas

Cuatro personas resultaron heridas debido a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en los primeros minutos de este jueves, 15 de octubre, en un sector de la colonia San Rafael, zona 2 del departamento de Chimaltenango.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, en este sector se registró una colisión entre dos motocicletas.
Los tripulantes de los vehículos de dos ruedas resultaron lesionados y fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas de la 21 Compañía de la referida institución.
"Se les brindó brindaron asistencia prehospitalaria a cuatro personas que presentaban trauma de cráneo, fractura expuesta y fracturas cerradas en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, fueron trasladados hacía el hospital regional de Chimaltenango", explicó Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro.