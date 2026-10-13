 Accidente fatal en calzada Roosevelt afecta el tránsito
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Motorista muere en accidente en calzada Roosevelt; tránsito afectado

El hecho ocurrió en el kilómetro 14.5 y afecta sectores de Mixco y la ruta Interamericana.

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Solo un carril con dirección a la capital está habilitado en el km. 14.5 de la calzada Aguilar Batres debido al trágico accidente donde murió un motorista., Bomberos Voluntarios
Solo un carril con dirección a la capital está habilitado en el km. 14.5 de la calzada Aguilar Batres debido al trágico accidente donde murió un motorista. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Serias complicaciones para la circulación se presentan este martes, 13 de octubre, sobre la ruta Interamericana debido al impacto que genera un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en el kilómetro 14.5, sobre la calzada Roosevelt, en el sector de Molino de las Flores, jurisdicción de Mixco, donde murió un motorista.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a este percance vial que había dejado personas afectadas, por lo que trasladó unidades de emergencia para brindarles asistencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que estaban sobre la cinta asfáltica y presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales debido al politraumatismo que sufrió.

Mientras tanto, al otro paciente se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente se realizó su ingreso a un hospital, donde quedó ingresado para ser atendido por una fractura expuesta que presentaba, entre otras heridas.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas de hecho de tránsito ha sido identificada.

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Área donde ocurrió un accidente en Km. 14.5 de calzada Roosevelt, en el que murió un motorista y otro resultó herido. - Bomberos Voluntarios

Impacto en el tránsito

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trasladaron personal al punto donde ocurrió el accidente para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro del cuerpo del motorista.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que debido a que está en desarrollo el procedimiento en seguimiento de este incidente, se mantiene un cierre vehicular parcial. Solo hay un carril habilitado en el tramo hacia la Ciudad de Guatemala.

"Se reporta alta afluencia vehicular sobre ruta Interamericana hacia la calzada Roosevelt. El Ministerio Público continúa con las labores para liberar la vía", explicó un portavoz de la institución.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar mayores retrasos, mientras concluyen las diligencias correspondientes en el lugar del accidente. 

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