 Capturan a presunto responsable de matar a un hombre que intentaba auxiliarlo tras accidente vial
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Capturan a presunto responsable de matar a un hombre que intentaba auxiliarlo tras accidente vial

El caso se registró en un sector de Tactic, Alta Verapaz, donde el presunto conductor accidentado también disparó contra agentes de la PNC.

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Capturado por hecho armado tras accidente vial en Alta Verapaz., PNC
Capturado por hecho armado tras accidente vial en Alta Verapaz. / FOTO: PNC
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Un hecho de violencia que ocurrió después de un accidente de tránsito cobró la vida de una persona en el municipio de Tactic, Alta Verapaz. Las autoridades confirmaron la captura de un hombre sospechoso de haber disparado contra ciudadanos que buscaban auxiliarlo.

Según la información recabada, por causas no establecidas el conductor de un automóvil tipo camioneta perdió el control del volante y esto generó que saliera de la cinta asfáltica y volcara.

El incidente llamó la atención de los habitantes del sector y transeúntes que, al observar que podría haber afectados tras el aparatoso incidente, se acercaron a brindar auxilio. Entre quienes buscaban apoyar se encontraban los tripulantes de un picop que detuvieron la marcha y se sumaron a las labores.

En ese momento ocurrió algo que nadie se esperaba, pues el piloto accidentado les disparó a quienes pretendían brindarle apoyo y causó la muerte de uno de los ocupantes del picop.

"Al descender para auxiliar a la persona que se encontraba en el interior de la camioneta volcada, el conductor presuntamente realizó varios disparos, que causaron la muerte de uno de los hombres, de aproximadamente 32 años", detalló un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

También disparó a policías

La PNC informó que los agentes de la institución también se presentaron al lugar de los hechos, donde fueron recibidos por disparos por parte del individuo. Los uniformados repelieron el ataque y le ocasionaron una herida por rozón en el pie izquierdo al agresor.

El sospechoso, un hombre de 32 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de los órganos de justicia para esclarecer su situación legal.

En el lugar, las autoridades incautaron una pistola. Las diligencias correspondientes continúan para esclarecer los hechos.

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