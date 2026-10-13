 Bus extraurbano cae de paso a desnivel en Quetzaltenango
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Bus extraurbano cae de paso a desnivel en Quetzaltenango

Los cuerpos de socorro se encuentran en el lugar brindando asistencia a los afectados.

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El bus extraurbano cayó de un paso a desnivel de Quetzaltenango., Bomberos Voluntarios
El bus extraurbano cayó de un paso a desnivel de Quetzaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de autobús ocurrido en horas de la mañana de este martes, 13 de octubre, dejó como saldo personas lesionadas y una fuerte afectación en la circulación en la zona 5 del departamento de Quetzaltenango.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el piloto de un autobús extraurbano perdió el control del volante y esto generó que cayera desde la parte alta del paso a desnivel Las Rosas.

El fuerte impacto causó que la unidad de transporte colectivo quedara parcialmente destruida. Además, que las personas que viajaban en su interior se vieran afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas de la 5ta Compañía cubrieron la emergencia y detallaron que, hasta el momento, se ha brindado atención a varias personas; sin embargo, únicamente han sido tratadas en el lugar del accidente, sin trasladarlas a centros asistenciales.

En el área donde ocurrió el percance hay presencia de cuerpos de socorro y de autoridades de tránsito. Debido a que están en desarrollo las diligencias correspondientes, el paso está parcialmente cerrado.

Solo hay un carril habilitado a un costado del paso a desnivel y se podría ampliar el cierre temporalmente, conforme avancen los procesos para retirar con grúas la unidad siniestrada.

Ante esta situación, se hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y, de ser posible, optar por circular en rutas alternas.

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