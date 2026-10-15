Retos y oportunidades de IA en la democracia de Guatemala

El programa A Primera Hora de Emisoras Unidas reunió a funcionarios, representantes de distintos sectores y expertos para discutir los retos y beneficios de la inteligencia artificial (IA) dentro del contexto de la democracia en Guatemala. La conversación enfatizó la urgencia de adaptar el país para avanzar con firmeza, aunque de manera gradual.
Durante la entrevista, participaron figuras como Ana Isabel Prera, jurista, política, diplomática y exfuncionaria internacional; Fanny de Estrada, empresaria y experta en comercio internacional; Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y exdecano de la Universidad Rafael Landívar (URL); y Gabriel García Luna, fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
De Estrada resaltó los beneficios de la IA, pero advirtió sobre sus riesgos, como la distorsión de la verdad y la pérdida de confianza. También señaló la preocupación por el impacto en la educación: "Las instituciones educativas aún no saben cómo manejar el uso de IA por parte de sus estudiantes". La entrevistada valoró que, a nivel internacional, ya existen pasos hacia la regulación de la IA y llamó a Guatemala a aprovechar estos marcos para no destruir valores fundamentales.
Mientras tanto, Ana Isabel Prera advirtió sobre el "tecnofeudalismo" y alertó sobre el riesgo que la concentración de poder tecnológico representa para la diversidad cultural y la democracia guatemalteca.
"Los nuevos señores feudales son los grandes magnates de la tecnología que imponen no solo la economía sino también la narrativa pública", afirmó, añadiendo que la homogenización cultural puede resultar peligrosa. La diplomática llamó a fortalecer la educación crítica y promover herramientas que ayuden a convertir la información en verdadero conocimiento.
Por su parte, Luna Villacorta, con experiencia en materia electoral, hizo énfasis en la necesidad de confiar en las juntas electorales y en el riesgo de desinformación durante los comicios. "En la etapa de cierre de urnas y el conteo, habrá noticias falsas que buscarán desestabilizar el proceso", advirtió, y recomendó redoblar esfuerzos para mantener la integridad del proceso electoral, especialmente ante la proliferación de audios y videos manipulados por IA.
Abordaje de la IA desde el MP
El fiscal Gabriel García Luna explicó que la IA crece a gran velocidad y puede usarse tanto para el bien como para el mal. Desde la perspectiva del Ministerio Público, el foco está en los delitos posibles, como la manipulación de información y la creación de narrativas falsas. "Cualquier guatemalteco puede emitir opiniones en redes sociales, pero mientras no haya delito, no hay problema", subrayó. Sin embargo, recomendó informarse a través de medios serios y establecidos para evitar caer en engaños creados por cuentas anónimas o net centers.
El entrevistado concluyó que el Ministerio Público enfrenta grandes desafíos, entre ellos la depuración interna y la modernización tecnológica, pero pidió a la sociedad paciencia para mostrar resultados tangibles: "Queremos una institución sólida, con visión legalista y objetiva, sin ánimo de persecución. Depuramos el sistema para que funcione y avance con transparencia", aseguró.