Guatemala refuerza su liderazgo regional en la OEA durante sesiones clave en Panamá

Guatemala marcó presencia clave en el inicio del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), evento que congrega a 86 delegaciones internacionales y centra el debate en la defensa de la democracia y la estabilidad en la región.
El presidente Bernardo Arévalo encabezó la participación nacional en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, país a donde viajó por invitación directa del mandatario panameño, José Raúl Mulino.
La sesión inaugural, celebrada en el Centro de Convenciones Atlapa de la Ciudad de Panamá entre el 22 y el 24 de junio de 2026, representa un espacio abierto para la discusión bajo el lema "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad".
Guatemala fortalece alianzas en foros multilaterales
El Gobierno guatemalteco compartió información con respecto a la visita de los funcionarios nacionales a Panamá. En ese contexto, destacó que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, asumió el liderazgo de la delegación guatemalteca en este encuentro regional, participando activamente como jefe delegacional.
Su agenda incluye la asistencia a actividades clave como el Diálogo de Jefes de Delegación, sesiones plenarias de la Asamblea General y la mesa de intercambio con los Observadores Permanentes de la OEA.
La Asamblea General de la OEA constituye el principal espacio político para la toma de decisiones colectivas de los Estados miembros. En este período ordinario se abordarán cuestiones de alto impacto: fortalecimiento democrático, respeto a los derechos humanos, integración y desarrollo regional, además de la seguridad multidimensional.
Temas prioritarios y resoluciones en la agenda
Durante las jornadas, los representantes evaluarán informes de los principales órganos del Sistema Interamericano y analizarán proyectos de resolución y declaraciones en torno a los desafíos actuales.
La elección de nuevos miembros en diversos órganos de la OEA ocupa un lugar importante en la agenda institucional, así como la revisión de asuntos internos que fortalecen la estructura del organismo hemisférico.
Reuniones estratégicas y fortalecimiento de la cooperación bilateral
En el marco de la cumbre, el canciller Martínez prevé una agenda de reuniones bilaterales con sus homólogos de Ecuador, Costa Rica, Haití y Serbia, así como con los jefes de delegación de Italia y Belice, además de un encuentro con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el reporte del Ejecutivo, estos diálogos se enfocarán en temas prioritarios de cooperación, asuntos de la agenda bilateral y prioridades comunes dentro del multilateralismo regional.
Protagonismo en el Grupo de Amigos Belice-Guatemala
La participación de Guatemala en la reunión del Grupo de Amigos Belice-Guatemala refuerza el diálogo sobre los avances en el proceso de acompañamiento entre ambos países. Este espacio permite a representantes internacionales intercambiar información y fortalecer el apoyo de la OEA para buscar soluciones regionales. Se compartirán los progresos y acciones impulsadas por la organización para mejorar las relaciones y cooperación entre Guatemala y Belice.
Finalmente, el Gobierno destacó que la activa representación guatemalteca en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA demuestra el compromiso del país con la integración hemisférica y el fortalecimiento del multilateralismo en América.