 Presidente de Guatemala asiste al Bicentenario en Panamá

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Arévalo viaja a Panamá para el bicentenario del Congreso Anfictiónico

El presidente de Guatemala se sumó a las autoridades de diferentes países que participan en los actos del bicentenario.

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El presidente Bernardo Arévalo, acompañado por su esposa, Lucrecia Peinado, al momento de llegar al territorio de Panamá para participar en el Congreso Anfictiónico., Cancillería de Panamá
El presidente Bernardo Arévalo, acompañado por su esposa, Lucrecia Peinado, al momento de llegar al territorio de Panamá para participar en el Congreso Anfictiónico. / FOTO: Cancillería de Panamá
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, viajó a Panamá para participar en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la conmemoración de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en un intento de unir a los Estados americanos recién independizados.

El mandatario guatemalteco arribó sobre las 17.38 hora local (22.38 GMT) del domingo, 21 de junio, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde recibió un pasillo de honor, junto con la primera dama, Lucrecia Peinado.

Los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que, junto a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcarán unas jornadas de alto nivel en el país con más de 2 mil 500 participantes y 92 delegaciones la próxima semana.

Además de Arévalo de León, también participa en el Bicentenario el presidente hondureño Nasry 'Tito' Asfura, el colombiano, Gustavo Petro, el ecuatoriano, Daniel Noboa, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Así como 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA.

Comienzan actos del bicentenario

El Bicentenario del Congreso Anfictiónico, esa reunión convocada en 1826 por Simón Bolívar para intentar conformar una liga integrada por los recién independizados Estados americanos, arrancó este lunes con un homenaje al prócer al que asistieron altos dignatarios de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador.

Las autoridades de Exteriores de Panamá colocaron una ofrenda floral al busto de Simón Bolívar (1783-1830) ubicado dentro de la sede de la Cancillería panameña, en el colonial Casco Antiguo capitalino, antes de la llegada de los invitados de alto nivel.

Acto seguido, arribaron al patio central de la sede de la diplomacia panameña los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, junto con los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, en sustitución de Daniel Noboa. También entraron cancilleres, representantes, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Los presentes fueron recibidos por el presidente José Raúl Mulino así como por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y la primera dama Maricel Cohen.

Habrán "acuerdos vinculantes en el marco del Sistema Interamericano, en el marco de la Asociación de Estado del Caribe y de otros organismos que se reúnen, pero sobre todo un compromiso firme e infranqueable con el sistema multilateral, con la democracia como forma de gobierno y con la cooperación internacional como un mecanismo para alcanzar el desarrollo de los pueblos", dijo el vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, a los medios previo al arranque.

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