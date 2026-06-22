Presidente de Guatemala asiste al Bicentenario en Panamá

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, viajó a Panamá para participar en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la conmemoración de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en un intento de unir a los Estados americanos recién independizados.
El mandatario guatemalteco arribó sobre las 17.38 hora local (22.38 GMT) del domingo, 21 de junio, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde recibió un pasillo de honor, junto con la primera dama, Lucrecia Peinado.
Los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que, junto a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcarán unas jornadas de alto nivel en el país con más de 2 mil 500 participantes y 92 delegaciones la próxima semana.
Además de Arévalo de León, también participa en el Bicentenario el presidente hondureño Nasry 'Tito' Asfura, el colombiano, Gustavo Petro, el ecuatoriano, Daniel Noboa, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Así como 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.
Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA.
Comienzan actos del bicentenario
El Bicentenario del Congreso Anfictiónico, esa reunión convocada en 1826 por Simón Bolívar para intentar conformar una liga integrada por los recién independizados Estados americanos, arrancó este lunes con un homenaje al prócer al que asistieron altos dignatarios de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador.
Las autoridades de Exteriores de Panamá colocaron una ofrenda floral al busto de Simón Bolívar (1783-1830) ubicado dentro de la sede de la Cancillería panameña, en el colonial Casco Antiguo capitalino, antes de la llegada de los invitados de alto nivel.
Acto seguido, arribaron al patio central de la sede de la diplomacia panameña los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, junto con los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, en sustitución de Daniel Noboa. También entraron cancilleres, representantes, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.
Los presentes fueron recibidos por el presidente José Raúl Mulino así como por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y la primera dama Maricel Cohen.
Habrán "acuerdos vinculantes en el marco del Sistema Interamericano, en el marco de la Asociación de Estado del Caribe y de otros organismos que se reúnen, pero sobre todo un compromiso firme e infranqueable con el sistema multilateral, con la democracia como forma de gobierno y con la cooperación internacional como un mecanismo para alcanzar el desarrollo de los pueblos", dijo el vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, a los medios previo al arranque.