Cierre de pista del aeropuerto La Aurora tras accidente

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, fue cerrada temporalmente este viernes, 16 de octubre, debido a que ocurrió un accidente aéreo.
Según detalló la institución a través de un comunicado, el incidente se registró aproximadamente a las 12:09 horas, en el momento en el que la aeronave Cessna 210, con matrícula TG BYF, realizaba el proceso de despegue.
En la aeronave viajaban cuatro personas, a quienes el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios logró extraer y les brindó el apoyo necesario. La información revelada hasta el momento acerca de su estado de salud es que presentan "condición estable".
De acuerdo con la DGAC, la aeronave fue remolcada a los márgenes de la pista. Asimismo, se coordinaron las acciones de limpieza de la zona donde se dieron los hechos para poder retirar objetos extraños y evitar riesgos durante las operaciones aéreas.
La institución confirmó poco después de las 13:00 horas que la pista ya estaba en funcionamiento y, por lo tanto, se reanudaron las operaciones aéreas con normalidad.
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Accidente aéreo de Sololá
Dos personas fallecieron luego de un accidente aéreo ocurrido el pasado 8 de octubre en el municipio de Panajachel, Sololá. Los cuerpos de socorro trabajaron durante horas para ubicar a las víctimas, que habían quedado atrapadas en el interior de la aeronave siniestrada, la cual cayó al lago de Atitlán.
Por causas no establecidas, un helicóptero con siete personas a bordo se precipitó. Había salido desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, y se dirigía a la zona hotelera de la localidad.
Pocos minutos después del percance, cinco de los tripulantes fueron rescatados "sanos y salvos" por los cuerpos de socorro.
Mientras tanto, aunque los equipos especializados en búsqueda acuática de la unidad de "Hombres Rana" de los Bomberos Voluntarios implementaron una intensa labor en la zona, pasaron las horas y no se tenía información sobre el paradero de las otras dos personas.
Fue hasta el día siguiente de que ocurrió el hecho que fueron localizados sus cuerpos en la cabina del helicóptero, que estaba sumergido en el lago.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7