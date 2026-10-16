 Exviceministra de Gobernación vinculada a fuga de reos
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Exviceministra de Gobernación es ligada a proceso por caso de fuga de reos

La exviceministra Claudia Palencia recibió medidas sustitutivas.

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La exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia., Gobierno de Guatemala
La exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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La exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia, compareció este viernes 16 de octubre ante la justicia en condiciones de reserva total, en seguimiento del caso por la fuga masiva de los reos de la cárcel Fraijanes II que ocurrió a finales de 2025.

La exfuncionaria se desempeñó como viceministra de Seguridad y también como titular del Viceministerio de Antinarcóticos entre los años 2024 y 2025.

Palencia es señalada por el Ministerio Público (MP) dentro del referido expediente, tomando en cuenta que en el momento en el que se dieron las evasiones de los 20 reos ella formaba parte de la cartera del Interior.

En noviembre pasado, la Fiscalía solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se giraran órdenes de captura internacionales contra la exviceministra; el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez.

Tomando en cuenta los señalamientos en su contra, la exfuncionaria se presentó esta mañana ante los órganos de justicia correspondientes para dilucidar su situación legal.

Tras analizar los argumentos, el juzgado a cargo resolvió ligarla a proceso penal por el delito de usurpación de funciones, por lo que la investigación en su contra continuará para determinar si tuvo algún tipo de responsabilidad en los hechos ocurridos en el marco de la fuga de los líderes pandilleros del Barrio 18.

Medidas sustitutivas

Fuentes oficiales revelaron que a la exfuncionaria le fueron otorgadas medidas sustitutivas, pero sin ampliar mayores detalles con respecto a qué tipo de disposiciones deberá cumplir. Esta resolución le permitirá seguir el proceso en su contra fuera de prisión.

Por aparte, se dio a conocer que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 25 de enero de 2027.

Villeda sobre reos fugados de Fraijanes II: “La búsqueda no termina hasta encontrar al último”

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, se refirió a la detención en México de dos reos fugados de la cárcel de Guatemala y resaltó que continúan las acciones para ubicar a los nueve pandilleros que siguen prófugos.

Sigue búsqueda de reos

La fuga de los 20 pandilleros del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue confirmada por las autoridades el 12 de octubre de 2025, desatando una intensa operación de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, están pendientes nueve de ellos de ser recapturados.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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