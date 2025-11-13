MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

El Ministerio Público (MP) le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se giren órdenes de captura internacionales contra guatemaltecos vinculados al caso que se sigue por la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad, Fraijanes II.
Específicamente, la petición planteada por la fiscalía va dirigida a que se pueda efectuar la búsqueda del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez.
Detenidos 23 guardias penitenciarios
Las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.
Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.
La Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del Grupo B en Fraijanes II, ambos acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.
Además, se emitió orden de detención contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.