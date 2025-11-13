 MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

El Ministerio Público busca que se gestione la búsqueda del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otras exautoridades.

Compartir:
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en la conferencia "La Ronda", el 13 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se giren órdenes de captura internacionales contra guatemaltecos vinculados al caso que se sigue por la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad, Fraijanes II.

Específicamente, la petición planteada por la fiscalía va dirigida a que se pueda efectuar la búsqueda del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez.

Detenidos 23 guardias penitenciarios

Las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del Grupo B en Fraijanes II, ambos acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

Además, se emitió orden de detención contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.

En Portada

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacionalt
Deportes

Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacional

09:37 AM, Nov 13
Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación t
Nacionales

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

11:24 AM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026SeguridadEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos