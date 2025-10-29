 Fuga de reos: MP pide levantar inmunidad de Arévalo
Nacionales

MP solicita retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera por fuga de reos

La Fiscalía señala al mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera del delito de incumplimiento de deberes.

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia de prensa. / , FOTO: Archivo - Omar Solís
El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia de prensa. / / FOTO: FOTO: Archivo - Omar Solís

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó este miércoles 29 de octubre una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León; y la vicepresidenta, Karin Larissa Herrera Aguilar, por su presunta vinculación al caso que se sigue por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.

Por medio de un comunicado, el ente investigador detalló que la acción planteada ante el Organismo Judicial busca que se declare la formación de causa para investigar a los gobernantes por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.

Se indicó que los funcionarios, en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.

En ese sentido, el MP consideró que existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada, lo cual motiva la presentación de la solicitud para despojarlos de su inmunidad.

El caso que vincula a Arévalo y Herrera se deriva de la fuga de 20 cabecillas de clicas de la pandilla Barrio 18 que estaban recluidos en Fraijanes II. El Sistema Penitenciario informó inicialmente de esta situación el pasado 12 de octubre, aunque las pesquisas de la fiscalía señalan que las evasiones pudieron ocurrir entre el 8 y el 11 de octubre del presente año.

* Le puede interesar:

CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semilla

El alto tribunal constitucional aceptó una debida ejecutoria.

MP gestiona órdenes de captura contra exfuncionarios de Gobernación

El MP aseguró que, desde que se tuvo conocimiento de la masiva fuga en Fraijanes II, se implementaron una serie de acciones y no se ha escatimado esfuerzos para recapturar a los reos fugados e identificar a los responsables intelectuales y materiales de lo ocurrido.

Agregó que, hasta ahora, se han logrado los siguientes avances:

  • Gestión de órdenes de captura contra el extitular del Ministerio de Gobernación y la exviceministra.
  • Recaptura de cuatro reos fugados.
  • Detención de 24 miembros del Sistema Penitenciario, entre ellos, el exsubdirector y guardias asignados a la cárcel Fraijanes II.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

