CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semilla

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó una debida ejecutoria y dejó sin efecto la resolución emitida por el juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, Fredy Orellana, en la que se ordenaba la nulidad del partido político y del comité pro formación del Movimiento Semilla.
Por medio de un comunicado, el alto tribunal constitucional detalló que este miércoles, 29 de octubre, fue conocido el tema y se declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución de la sentencia de 14 de diciembre de 2023, emitida dentro del expediente 6175-2023, formado por amparo en única instancia.
Señaló que la resolución surgió tras considerar que las decisiones y acciones reprochadas al juez Orellana constituyen actos que amenazan los derechos a elegir y ser electo, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema democrático y republicano consagrado en la Constitución, por lo que, en aras de salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, se llegó a la decisión asumida.
"Con el fin de mantener y preservar la justicia y paz en el proceso electoral, velando por la alternabilidad en el ejercicio del poder, el orden constitucional y el régimen democrático", añadió la CC al respecto del fallo emitido.
Asimismo, se indicó que las resoluciones no pueden tener el alcance de trastocar ni enervar los resultados y ulteriores efectos del proceso electoral, ni del sistema democrático.
Por ello, se dejó sin efecto toda resolución emitida en audiencia oral celebrada el 24 de octubre de 2025, dentro de la carpeta judicial relacionada con el partido oficial, especialmente lo concerniente a la "nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del partido político Movimiento Semilla y del partido en sí.
También, fueron anulados los oficios de la misma fecha dirigidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República y a la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, en las que el togado notificó la realización de la mencionada audiencia, así como las decisiones que se comunicaron por esa vía.
CC advierte al juez
El máximo tribunal en materia constitucional le advirtió al juez, Fredy Orellana, que se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente lo resultados del proceso electoral son inalterables.
Además, previo a advertir al juez Orellana, la CC hizo alusión al delito de prevaricato, contenido en el artículo 462 del Código Penal, el cual que establece que "el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años...". Y resaltó que este ilícito penal fue creado con la finalidad de limitar la actuación arbitraria de los jueces dentro de cualquier proceso.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7