 CSJ, sin conocer solicitud para destituir al juez Fredy Orellana
Nacionales

CSJ, sin conocer solicitud para destituir al juez Fredy Orellana

El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado el pasado fin de semana a las autoridades de justicia para remover a Orellana.

corte-suprema-justicia-csj-emisoras-unidas-1.webp
corte-suprema-justicia-csj-emisoras-unidas-1.webp / FOTO:

El pleno de magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ) sostuvo una reunión este miércoles 29 de octubre para abordar una serie de temas; sin embargo, se confirmó que durante la misma no conocieron la solicitud del presidente de la república, Bernardo Arévalo, de destituir al juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

El pasado fin de semana, en un mensaje difundido en cadena nacional, el mandatario aseguró que el togado y la fiscal general, Consuelo Porras, están detrás de acciones que atentan contra la democracia y buscan "hundir" a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción e impunidad.

"El juez Orellana, que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, la vicepresidenta de la República y de su presidente", dijo.

Agregó que los funcionarios "y sus demás patéticos conspiradores" han creado un contexto de terror para hacerse camino y hundir a Guatemala. Y, en su opinión, lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumento para lo que describió como un "golpe de Estado".

En ese contexto, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a la inmediata destitución del juez Orellana.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

