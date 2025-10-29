 Gobierno responde tras antejuicio del MP contra Arévalo
Nacionales

"Otro intento ridículo del MP", señala Gobierno tras petición para despojar de inmunidad a Arévalo y Herrera

La fiscalía vincula a los gobernantes con la masiva evasión de reos de Fraijanes II y les atribuye el delito de incumplimiento de deberes.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala se pronunció luego de que el Ministerio Público (MP) dio a conocer que presentó este miércoles, 29 de octubre, una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera por su presunta vinculación con la masiva fuga de reos de la cárcel Fraijanes II.

La fiscalía indicó que busca que se declare la formación de causa para investigar a los gobernantes por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, pues señaló que, en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.

"El Ministerio Público considera que existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada, lo cual motiva la presentación de la solicitud", indicó el ente investigador.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia consdieró que esta acción es "otro intento ridículo por parte del MP" de atacar a la actual administración, en medio de otra serie de acciones que han sido calificadas como "intentos de golpe de Estado".

"Como es costumbre, (la Fiscalía) enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción", manifestó la oficina.

Arévalo: “No al golpe, no a la corrupción; sí a la democracia”

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la fiscal Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana son “enemigos del país”, a la vez que pidió a la CSJ la destitución del togado. También, anunció que solicitó a la OEA realizar una sesión extraordinaria para dar a conocer las amenazas a la democracia en Guatemala ante un intento de golpe de Estado.

Búsqueda de reos fugados a nivel nacional e internacional

El Gobierno de Guatemala anunció el pasado viernes que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad.

Veinte miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II, ubicada en el sureste de la Ciudad de Guatemala, según se informó el pasado 12 de octubre. Cuatro ya han sido recapturados.

Tras lo ocurrido, fue renovada la cúpula del Ministerio de Gobernación. El juez Marco Antonio Villeda asumió recientemente el cargo y fue quien anunció durante su presentación pública en el cargo que su primera acción "es solicitar a Estados Unidos que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas" para que ayuden a ubicar a los pandilleros.

Asimismo, esta semana se confirmó que Interpol activó alertas rojas para la búsqueda de los 16 reos evadidos. También se mantiene vigente el ofrecimiento del Gobierno guatemalteco de recompensas de Q150 mil por cada uno de los prófugos a cambio de información que lleve a su captura.

