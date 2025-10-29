Gobierno responde tras antejuicio del MP contra Arévalo

El Gobierno de Guatemala se pronunció luego de que el Ministerio Público (MP) dio a conocer que presentó este miércoles, 29 de octubre, una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera por su presunta vinculación con la masiva fuga de reos de la cárcel Fraijanes II.
La fiscalía indicó que busca que se declare la formación de causa para investigar a los gobernantes por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, pues señaló que, en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.
"El Ministerio Público considera que existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada, lo cual motiva la presentación de la solicitud", indicó el ente investigador.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia consdieró que esta acción es "otro intento ridículo por parte del MP" de atacar a la actual administración, en medio de otra serie de acciones que han sido calificadas como "intentos de golpe de Estado".
"Como es costumbre, (la Fiscalía) enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción", manifestó la oficina.
Búsqueda de reos fugados a nivel nacional e internacional
El Gobierno de Guatemala anunció el pasado viernes que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad.
Veinte miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II, ubicada en el sureste de la Ciudad de Guatemala, según se informó el pasado 12 de octubre. Cuatro ya han sido recapturados.
Tras lo ocurrido, fue renovada la cúpula del Ministerio de Gobernación. El juez Marco Antonio Villeda asumió recientemente el cargo y fue quien anunció durante su presentación pública en el cargo que su primera acción "es solicitar a Estados Unidos que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas" para que ayuden a ubicar a los pandilleros.
Asimismo, esta semana se confirmó que Interpol activó alertas rojas para la búsqueda de los 16 reos evadidos. También se mantiene vigente el ofrecimiento del Gobierno guatemalteco de recompensas de Q150 mil por cada uno de los prófugos a cambio de información que lleve a su captura.