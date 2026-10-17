Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppa

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) condenaron el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido la mañana de este sábado 17 de octubre en el Campo Marte de la zona 5 de la Cacif.
Cacif expresó su más enérgico rechazo y condena el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, en el cual perdieron la vida Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.
"La violencia no tiene cabida en una sociedad que aspira a vivir en paz y bajo el Estado de Derecho. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan este caso con prontitud y para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.", indicó el Cacif.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expresó su enérgica condena por el asesinato de Solórzano Foppa, ocurrido esta mañana en el Campo Marte, en la Ciudad de Guatemala.
"Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a las demás personas afectadas por este ataque. Ningún guatemalteco deberia perder la vida de esta forma, y menos aún en un espacio público al que las familias acuden a hacer deporte y convivir.", indicó Fundesa.
Dicha Fundación agregó que el crimen golpea a la sociedad. "La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar voces ni resolver diferencias. Cuando un hecho así queda impune, el mensaje para todo el país es devastador.", señaló.
Fundesa también exigió una investigación inmediata, objetiva y exhaustiva que esclarezca los hechos, así como la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales.
"Que los responsables sean llevados ante la justicia y que este crimen no quede impune. La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo. FUNDESA reitera su compromiso con el Estado de Derecho y con la construcción de una Guatemala donde la vida de todas las personas sea respetada y protegida.", agregó Fundesa en un comunicado.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*