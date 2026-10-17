 Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppa
Nacionales

Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppa

Sicarios irrumpieron en el Campo Marte de la zona 5 para dar muerte al exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Compartir:
Juan Francisco Solórzano Foppa se refirió a la crisis en el Ministerio de Gobernación., Archivo.
Juan Francisco Solórzano Foppa se refirió a la crisis en el Ministerio de Gobernación. / FOTO: Archivo.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) condenaron el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido la mañana de este sábado 17 de octubre en el Campo Marte de la zona 5 de la Cacif. 

Cacif expresó su más enérgico rechazo y condena el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, en el cual perdieron la vida Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

"La violencia no tiene cabida en una sociedad que aspira a vivir en paz y bajo el Estado de Derecho. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan este caso con prontitud y para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.", indicó el Cacif. 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expresó su enérgica condena por el asesinato de Solórzano Foppa, ocurrido esta mañana en el Campo Marte, en la Ciudad de Guatemala.

"Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a las demás personas afectadas por este ataque. Ningún guatemalteco deberia perder la vida de esta forma, y menos aún en un espacio público al que las familias acuden a hacer deporte y convivir.", indicó Fundesa. 

Dicha Fundación agregó que el crimen golpea a la sociedad. "La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar voces ni resolver diferencias. Cuando un hecho así queda impune, el mensaje para todo el país es devastador.", señaló. 

Fundesa también exigió una investigación inmediata, objetiva y exhaustiva que esclarezca los hechos, así como la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales.

"Que los responsables sean llevados ante la justicia y que este crimen no quede impune. La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo. FUNDESA reitera su compromiso con el Estado de Derecho y con la construcción de una Guatemala donde la vida de todas las personas sea respetada y protegida.", agregó Fundesa en un comunicado.

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

La Policía reporta la captura de dos personas tras el ataque armado ocurrido en el interior del Campo Marte en la zona 5.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Martet
Nacionales

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

10:08 AM, Oct 17
Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa t
Nacionales

Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa

11:40 AM, Oct 17
Solórzano Foppa investigó La Línea y combatió la evasión y defraudación fiscalt
Nacionales

Solórzano Foppa investigó "La Línea" y combatió la evasión y defraudación fiscal

12:14 PM, Oct 17
El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticanot
Internacionales

El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano

08:46 AM, Oct 17
Barcelona golea al Betis en una semana clave en la temporadat
Deportes

Barcelona golea al Betis en una semana clave en la temporada

12:31 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar