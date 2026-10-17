 Juan Francisco Sandoval mensaje por muerte de Foppa
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Juan Francisco Sandoval publica última foto con Foppa y su historia que inició hace 24 años

El exjefe de la FECI reaccionó por la muerte de Solórzano Foppa y se refirió a su paso juntos en el Ministerio Público.

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Sandoval y Foppa,
Sandoval y Foppa / FOTO:
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El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, publicó un mensaje en redes sociales por la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT y exfiscal, quien fue atacada a balazos mientras se encontraba este sábado, 17 de octubre, en una cancha deportiva en el Campo Marte. 

"Hace casi 24 años empezamos como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana. Compartimos alegrías y tu amistad nunca faltó en los momentos difíciles. No siempre coincidimos, pero siempre admiré tu lucha. Duele despedirte así, Foppa. Esta es nuestra último foto de hace un año. Hasta siempre, amigo", publicó Sandoval recordando uno de los pasos como fiscal de Foppa.

Solórzano Foppa lideró la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Una vida de lucha y muerte 

Recientemente, Solórzano Foppa publicó un mensaje en la red social TikTok que tituló La Familia Solórzano y el miedo, en este se refirió a los ataques que cobraron la vida de familiares cercanos, quienes honró destacando su lucha por sus ideales. 

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Señaló que en octubre se conmemoraba la fecha de la desaparición de su tío Juan Pablo Solórzano Foppa, así como de la muerte de su tío Mario Solórzano Foppa, ambos hechos ocurridos durante el conflicto armado, miembros del denominado Ejército de los pobres.

En el video también menciona que su padre falleció durante el conflicto armado, en 1983, siguiendo sus ideales por la lucha de la justicia social. Asimismo, expresó que durante 18 años ha tenido protección porque ha sido víctima de amenazas. 

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