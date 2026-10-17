Exsoldado involucrado en la muerte de Solórzano Foppa

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hermanos, acusados del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, ocurrido este sábado 17 de octubre.
Tras una persecución en el bulevar San Isidro, zona 16, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a los dos sicarios acusados de cometer el crimen quienes fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años, originarios de Sanahú, Alta Verapaz.
De acuerdo con el Ejército, Rigoberto Choc Toz causó alta en el Ejército el 1 de febrero de 2017 en el Comando Regional Central y causo baja a su solicitud el 28 de febrero de 2019.
El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, indicó que este posible vínculo debe esclarecerse como parte de una investigación que alcance a todos los responsables.
Los agentes además les incautaron un arma de fuego tipo carabina que llevaban oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea.
Según información preliminar, las características de los capturados y la reacción policial permitieron darles seguimiento tras el hecho armado.
El exjefe de la SAT fue asesinado junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, la mañana de este sábado 17 de octubre, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*