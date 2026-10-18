 Familia brinda detalles del funeral y homenaje a Solórzano Foppa
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Familia brinda detalles del funeral y homenaje a Solórzano Foppa

La familia agradeció las muestras de solidaridad por el deceso de Juan Francisco Solórzano Foppa.

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Amcham Solórzano Foppa SAT,
Amcham Solórzano Foppa SAT / FOTO:
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La familia del abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa brindó detalles este domingo 18 de octubre, el funeral y homenaje a la vida del exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

"Nuestra familia agradece la solidaridad y acompañamiento en este momento doloroso", indica la imagen la publicación.

El velorio se realizará este 19 de octubre en Capillas Señoriales zona 9 a partir de las 7:00 a.m. y el 20 de octubre se realizará un homenaje a su compromiso por una mejor vida en la Plaza de la Constitución a las 7:30 horas. 

El sepelio se realizará el 20 de octubre en el Cementerio Los Parques, San Cristóbal zona 8 de Mixco a las 10:00 a.m. detalló la familia. 

Solórzano Foppa, emblema de la lucha contra la corrupción en la última década en Guatemala, fue atacado a tiros cuando dirigía un partido de fútbol amateur.

Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en Huité, Zacapa, para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.

Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.

Solórzano Foppa cobró relevancia en 2016 desde la SAT al ejecutar el proceso judicial más grande de la historia de Guatemala, con el cobro de una multa de más de cien millones de dólares a la empresa Aceros de Guatemala.

Sin embargo, Solórzano Foppa ya contaba en ese momento con un amplio historial como fiscal en el Ministerio Público (Fiscalía), donde investigó estructuras criminales.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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